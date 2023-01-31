Petrol devi Exxon’dan rekor kâr

Petrol devi Exxon Mobile 59 milyar kâr ile batılı petrol devlerinin yeni rekorunu kırdı.

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Exxon Mobil 2022 yılı için 59 milyar dolar kâr açıklarken; saat başına 6.7 milyon dolardan fazla kâr eden şirket yalnızca kendisi için değil, batılı petrol şirketleri açısından da tarihi bir kâra imza attı.

Petrol devlerinin bilançolarının bu seneki fiyat artışları ve tırmanan talep sayesinde rekor kırması beklenirken, sektörün tamamının yaklaşık 200 milyar dolar kâr elde edeceği öngörüldü. Yüksek kârlar, petrol sektörüne yönelik eleştirileri kuvvetlendirirken; daha çok sayıda ülkede petrol şirketlerine tek seferlik vergi uygulanması yönündeki çağrıları da artırdı.

Exxon 2008’de varil başına petrol fiyatlarının 2022 ortalamasının %30 üzerine karşılık gelen 142 dolara yükselmesiyle 45.2 milyar dolar rekor kâr açıklamıştı. Şirket 2022 kârı ile yeni bir rekor kırarken, koronavirüs salgını sırasında uygulanan geniş çaplı maliyet kesintileri geçen yıl kârı destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

‘PİYASALARIN KUVVETLİ SEYRİ SAYESİNDE’

Exxon CFO’su Kathryn Mikells Reuters’a yaptığı değerlendirmede, “Kâr ve nakit akışımız geçen yıla kıyasla oldukça keskin yükseldi. Bu, piyasaların kuvvetli seyri, kuvvetli üretim ve iyi maliyet kontrolünün bir kombinasyonu sayesinde mümkün oldu” dedi.

Exxon, Avrupa Birliği’nin (AB) geçen yılın dördüncü çeyreğinde uyguladığı tek seferlik vergi ve varlık değerlerindeki düşüşün dördüncü çeyrek karına olumsuz etkisinin 1.3 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şirket, uygulanan tek seferlik verginin yasal sınırın üzerinde olduğu gerekçesiyle AB’ye dava açmıştı. (REUTERS)

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