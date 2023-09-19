95 doları aşan petrol fiyatlarında 100 dolar tahminleri arttı

Petrol fiyatlarının 3 ayda yüzde 30'dan fazla artması ve 95 doların üzerine çıkmasının ardından, uzmanların petroldeki 100 dolar tahminleri arttı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise OPEC'in belirli bir fiyat seviyesini hedeflemediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Küresel talep ve arz açığının büyüme endişelerini artmasıyla 95 doların üzerine çıkan petrol fiyatlarında 100 dolar tahminleri artmaya başladı.

OPEC+ liderlerinin arz kesintilerinin etkisiyle yeni sıkışıklık işaretleri gösteren petrol, 10 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Brent petrol yükselişini üst üste dördüncü gününe taşırken 95 doların üzerine çıktı.

Rafineriler talepteki mevsimsel artış öncesinde yeterli miktarda dizel üretmekte zorlanırken, Chevron İcra Kurulu Başkanı Mike Wirth petrol fiyatlarının tekrar 100 dolar seviyesine çıkmasını beklediğini belirtti.

3 AYDA YÜZDE 30’DAN FAZLA ARTTI

Ham petrol, Suudi Arabistan ve Rusya’nın stokları boşaltmak ve fiyatlarda toparlanma sağlamak amacıyla ihracatı kısıtlamasıyla haziran ortasından bu yana yüzde 30’dan fazla artış gösterdi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin’deki iyileşme görünümü de petrolün yükselişini destekledi. Enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonist baskıları artıracak ve merkez bankacılarının karşı karşıya olduğu görevi zorlaştıracak gibi görünüyor.

Saxo Capital Markets Piyasa Stratejisti Charu Chanana petrol fiyatlarına dair yaptığı açıklamada, “Kısa vadede 100 dolara yükselme riski mevcut ivmeyle artıyor olabilir ancak bunun sürdürülebilir olacağına dair çok az inancımız var ” dedi.

Ayrıca Chana, daha yüksek enflasyonun daha sıkı para politikaları anlamına geleceğinden OPEC+’nın talep tarafını kontrol edemeyeceğini söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, pazartesi günü yaptığı açıklamada ise OPEC’in belirli bir fiyat seviyesini hedeflemeden petrol piyasalarını istikrarlı tutmak ve küresel enerji güvenliğini artırmak için çalıştığını ve üretim planlarının her ay gözden geçirileceğini söyledi.

100 DOLAR TAHMİNLERİ ARTIYOR

ABD'nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs'ın emtia araştırma birimi eylül ayının başında yayımladığı raporda, Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintisi kararların etkisiyle Brent petrolün varil fiyatının 2024'te 107 doları görebileceği tahminine yer vermişti.

Londra merkezli enerji danışmanlık firması CMarkits'in petrol araştırma birimi şefi Dr. Yousef M.Alshammari, petrol üretim kesintilerine ek olarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında faizi sabit bırakması durumunda petrolde 100 dolar seviyesinin görülebileceğini söyledi.

Primary Vision'da enerji analisti ve ekonomist olarak görev yapan Osama Rizvi de petrolde 100 dolarlık fiyatın görülebileceğini ancak bu seviyede kalıcı olmayacağını öngördü.

Svelland Capital direktörlerinden Nadia Martin Wiggen de Brent petrolün Ukrayna savaşının ilk aylarında olduğu gibi 100 doları aşabileceğini söylemişti.

Bağımsız makro analist Piero Cingari de, petrol yükselebileceğini ancak bunun gelişmiş ekonomileri resesyona sürükleyebileceğini, resesyon olursa da petrol fiyatlarının düşeceğini dile getirdi.

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