Petrol fiyatları arz endişeleriyle 10 ayın en yüksek seviyelerinde

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Rusya'nın kesintilerini yıl sonuna kadar uzatacağını açıklamasının ve Libya'daki dört petrol ihracat terminalinin kapatılmasının etkisiyle 10 ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) arzın sıkışık olacağını öngörmesiyle dün yüzde 2 yükselerek 10 ayın zirvesine ulaşırken bugün ise zirveye yakın seyrediyor.

Brent petrolün varili saat 09.14 itibarıyla uluslararası piyasalarda 92,18​​​​​​​ dolardan, ham petrol ise 89,05 dolardan işlem görüyor.

Sıkı arz görünümü ve OPEC’in büyük ekonomilerdeki enerji talebinin dayanıklılığına ilişkin iyimserliği ile dün 92,40 dolara kadar yükselen brent petrol günü yüzde 1,6 artışla 92,06 dolardan kapattı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 1,8 artışla 88,84 dolara yükseldi.

Her iki gösterge de Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyelerinden kapandı.

SIKI ARZ FİYATI YÜKSELTİYOR

OPEC dün yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda 2023 ve 2024 yıllarında küresel petrol talebinde büyüme öngörmeye devam edildiği belirtildi.

Rapora göre, bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,4 milyon varil artarak 102,1 milyon varil olması bekleniyor. Küresel petrol talebinin gelecek yıl bu yıla göre günlük 2,25 milyon varil artacağı ve ortalama günlük 104,3 milyon varil olacağı hesaplanıyor.

ABD merkezli OANDA'nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya, “OPEC aylık raporunun petrol piyasasının başlangıçta düşünülenden çok daha sıkı olacağını göstermesinin ardından ham petrol fiyatları yükseliyor” dedi.

Dünyanın en büyük iki petrol ihracatçısı Suudi Arabistan ve Rusya arz kesintilerini yıl sonuna kadar uzatacaklarını açıklarken Libya’yı vuran sel ve fırtına sebebiyle ülkede dört petrol ihracat terminali kapatıldı. OPEC+ üyesi Kazakistan ise bakım için günlük petrol üretimini azalttı.

PETROL STOKLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), günlük küresel petrol üretiminin 2023’te 101,2 milyon varile, 2024’te ise 102,9 milyon varile yükseleceğini tahmin etti. EIA, küresel petrol talebinin günlük bazda 2023’te 101 milyon, 2024’te ise 102,3 milyon seviyesine çıkacağını öngördü.

EIA, küresel petrol stoklarının 2023’ün ikinci yarısında neredeyse yarım milyon varil azalmasını beklediğini ve bunun da dördüncü çeyrekte Brent petrolün varil başına ortalama 93 dolara yükselmesine neden olacağını söyledi.

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