Petrol fiyatları yılın en yüksek seviyesine çıktı

Petrol fiyatları yüzde 1 yükselerek son 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Brent petrol yükselişini üst üste dördüncü güne taşıdı.

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Petrol fiyatları, arz kaynaklı endişelerin artmasıyla 2023 yılının en yüksek seviyesini gördü. Endişeler, ABD’nin kaya petrol üretiminin zayıf kalması, Suudi Arabistan ve Rusya’nın ay başında üretim kesintilerini uzatmasından kaynaklı gerçekleşti.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.1 artarak 95,45 dolar seviyesinde işlem gördü. Brent, gün içinde varil başına 95,96 dolara yükselerek kasımdan beri en yüksek seviyesine çıktı.

ABD hafif ham petrolü kasımdan beri en yüksek seviyesi olan 93,74 doları görmesinin ardından yüzde 1.4 artışla 92.78 dolarda seyretti.

Suudi Arabistan günde bir milyon varil gönüllü petrol üretim kesintisini aralık sonuna kadar uzatacağını açıklarken, Rusya da petrol ihracatında günlük 300 bin varil kesinti kararını bu yılın sonuna kadar uzatacağını açıklamıştı. (Reuters)