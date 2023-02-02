Petrol ürünleri taşıyan tankerler için sigorta adımı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'tan itibaren petrol ürünü taşıyan gemilerden boğaz geçişlerinde sigorta teyit mektubu isteyecek.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü, boğazlardan geçecek petrol ürünü taşıyan gemilerden 6 Şubat’tan itibaren sigorta teyit mektubu talep edecek.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk boğazlarından yüklü olarak geçecek petrol ürünleri taşıyan gemilerin sigorta kuruluşlarından, gemi detayı, yükü ve seferinin yer aldığı ve P&I sigortasının bu gemi, sefer ve yük için geçerli ve kapsayıcı olacağını belirtir bir mektup almaları ve bu belgeyi Seyir Planı’na eklemeleri gerektiği belirtildi.

Kurum aralık başında boğazlardan geçen ham petrol tankerlerinden, sahip oldukları sigorta poliçelerinin taşınan her cins petrol ve her boğaz geçişi için geçerli olduğunu gösteren ek bir teyit mektubu istemeye başlamıştı. Böylece bugünkü adımla petrol taşıyan tankerlerdeki uygulama petrol ürünü taşıyan gemiler için genişletilmiş oldu. (REUTERS)

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