Petrolde OPEC+ yükselişi

OPEC+ grubunun ek üretim kesintisine gidilmesine yönelik ön anlaşmaya vardığı iddia edildi. Haberlerin etkisiyle petrol fiyatları arttı.

Sozcu.com.tr

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+, günde 1 milyon varilden fazla ek üretim kesintisine gidilmesine yönelik ön anlaşmaya vardı. Söz konusu bilgiyi bir OPEC+ kaynağı verdi.

Bu gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları bugün potansiyel arz kesintileri beklentisiyle yükseldi. Brent petrol yüzde 0,78 artışla varil başına 83,75 dolara ulaştı. Bu arada ABD Batı Teksas ham petrolü yüzde 0,71 artışla 78,41 dolara yükseldi.

Investec analisti Callum Macpherson, Suudi Arabistan’ın gönüllü kesintiyi uzatma taahhüdünün önemli olacağını ve sert düşüş riskini ortadan kaldıracağını söyledi.

Öte yandan yatırımcılar bugünkü toplantıdan resmi bir duyuru beklemeye devam edecek.