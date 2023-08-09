Philadelphia Fed Başkanı Harker: Faiz artırım döngüsü sona ermiş olabilir

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, son ekonomik verilerde ani bir değişiklik olmazsa, Fed'in faizleri sabit bırakabilecek aşamada olabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticilerinden faiz politikasına ilişkin mesajlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed’in mevcut faiz artırım döngüsünün sonunda olabileceğini belirtti.

Faiz oranlarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin de üyesi olan Fed yetkilisi, enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemeye ve ekonomiye duyulan güvene dikkat çekti.

‘ENDİŞE VERİCİ BİR VERİ OLMAZSA…’

Philadelphia’da dün yaptığı bir konuşmada Harker, “Eylül ortasına kadar herhangi bir endişe verici yeni veri olmazsa, sabırlı olabileceğimiz, faiz oranlarını sabit tutabileceğimiz ve para politikası önlemlerimizin işini yapmasına izin verebileceğimiz bir noktada olabileceğimize inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Yakın zamanda faiz indirimi olmayacağını belirten Harker, “Yine de bir şeyi açıklığa kavuşturmama izin verin. Sabit durabileceğimiz bir noktada olursak, bir süre daha orada olmamız gerekecek. Pandemi bize asla ‘asla’ dememeyi öğretti. Ancak politika faizinin hemen düşürülmesi için olası bir durum öngörmüyorum” dedi.

NE OLDU?

Politika yapıcılar, geçen yıl 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonu düşürmek için agresif bir şekilde yaptığı sıkılaştırma hamlelerinin ardından faiz artış hızını yavaşlattı.

Fed, 25-26 Temmuz’daki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan puan artırarak federal fonlama faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25 ila yüzde 5,5 aralığına getirdi. Bu ayki artış ise haziran toplantısındaki aranın ardından geldi.

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