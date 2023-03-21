Pide fiyatları ne kadar? 2023 Ramazan pidesi fiyatları belirlendi…

İftar sofralarının baş tacı olarak görülen pidelerin de fiyatı merak konusu oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarına dair açıklama yaptı ve “Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL." dedi.

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Ramazan ayının yaklaşmasıyla, iftar sofralarının vazgeçilmezi pidenin fiyatı gündem oldum. Pide fiyatları da her şeyde olduğu zam mağduru oldu. Geçtiğimiz yıl 330 gram sade pide 6 liraya satılırken Ramazan pidesi bu yıl hem küçüldü hem zamlandı.

PİDE FİYATI NE KADAR?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarına dair açıklama yaptı ve “Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık %60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor” dedi.

Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin ise “Ekmek fiyatında bir değişiklik yok, ülke genelinde ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor” dedi.

İBB PİDE FİYATI 5 TL

Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştirak şirketi Halk Ekmek A.Ş’nin üreteceği Ramazan pidesinin fiyatını sosyal medya hesabından açıkladı.

İmamoğlu “Vatandaşlarımız Ramazan’da 300 gramlık pideyi 5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İstanbullulara lezzetli ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz yıl İBB’nin ürettiği ramazan pidesinin fiyatı 3 TL idi. (DHA-SOZCU.COM.TR)