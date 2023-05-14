Piyasalar pazartesiyi bekliyor

Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikasında ısrarını sürdürmesinin olanaksız hale geldiğine işaret eden uzmanlar, iktidara kim gelirse gelsin yeni bir para politikasına ihtiyaç duyulduğunu dile getiriyor.

Recep GENEL

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SEÇİM öncesinde son haftayı hareketli geçiren piyasalar, pazartesi gününe odaklandı. Sandıktan kim çıkarsa çıksın, para politikalarında yeni bir dönem başlayacağına yönelik beklentiler, hafta boyunca piyasaların dalgalanmasına neden olurken, Kapalıçarşı'daki tabelalarda dolar 23.48 liraya kadar yükseldi. Borsa İstanbul'a ise seçim sonrasına ilişkin artan beklentilerle yabancı girişleri damga vurdu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8.9 yükseldi. Borsadaki rallinin lokomotifi olan bankacılık endeksi ise haftayı yüzde 26'yı aşan yükselişle tamamladı.

İKİLİ KUR DAMGA VURDU

ABD'li yatırım bankaları, seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte yeni dönemde doların güç kazanacağına, buna karşı TL'nin kısa vadede değer kaybına uğrayacağına kesin gözüyle bakıyor. Orta vadede ise TL'nin kaderini para politikalarının nasıl şekilleneceği belirleyecek.

Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikasında ısrarını sürdürmesinin olanaksız hale geldiğine işaret eden uzmanlar, iktidara kim gelirse gelsin yeni bir para politikasına ihtiyaç duyulduğunu dile getiriyor.

Bir süredir, seçim stresi ile döviz kurlarında ciddi bir enerji birikimi olduğuna işaret eden ekonomistler, bu durumun seçim sürecinde ikili kurun belirgin şekilde ortaya çıkmasıyla kendini gösterdiğine işaret etti. Döviz piyasalarında bankalar arası piyasalarda alım-satım makasının yüzde 9 seviyelerine çıkması ile para piyasalarının nabzı Kapalıçarşı'da atmaya başlarken, analistler pazartesi günü için “kırmızı pazartesi olacak” yorumu yapıyor.

Gram altın çarşıda 1.500 lira sınırında

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar gram altının satış fiyatı bu hafta yüzde 0.72 değer kazancıyla 1.267 liraya yükseldi. Ancak, altında da ikili fiyatlama hafta ağırlığını hissettirdi. Artan talebin etkisiyle Kapalıçarşı'da fiziki gram altının fiyatı 1.480 liradan haftayı tamamladı. Böylece altın fiyatlarında 213 liralık bir makas oluşmuş oldu.