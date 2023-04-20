Piyasalarda büyük stres var

Piyasada nakit akışının durduğunu, seçimi bekleyen bankalardan ise kredi alınamadığını belirten iş dünyası, “Piyasalar gergin” mesajını verdi.

Sayime BAŞÇI

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Türkiye seçime büyük bir ekonomik baskı ve devam eden yeni regülasyonlarla girmeye hazırlanırken, kur seviyesi ile iş yapmakta zorlanan ve finansa erişemeyen iş dünyası piyasadaki kilitlenmenin öngörülemez bir süreç yarattığına dikkat çekti. İhracat dengelerinin sarsıldığına vadelerin uzadığına dikkat çeken sektör temsilciler, “piyasada nakit dönmüyor” mesajını verdi.

baskı altındalar

Finans kuruluşları da dahil olmak üzere tüm kesimlerin seçim sürecine ve sonuçlarına odaklandığını kaydeden TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, sektörlerin önünü göremediğini ve yatırımı düşünemediğini aktardı. Piyasaların büyük stres altında olduğunu kaydeden Fayat, şöyle konuştu:

“Herkes tedirgin. Piyasalar gergin. Nakit akışı ve finansmana ulaşmaktaki bu zorluk piyasalara ne yapar sorusunu cevaplamak zor ama piyasalar çok büyük stres altında. Zaten kurlar baskılandığı için işlerimiz yok. İşlerimiz olmadığı için nakit akışını yönetmekte zorlanıyoruz. Finansmana ulaşamıyoruz. Finansmana ulaşsak da yüksek maliyetler var. Önümüzü göremiyoruz ve yatırım düşünemiyoruz.”

BANKALAR İSTEKSİZ

Bankalara sürekli regülasyonların geldiğini ve belirsizliğin nakde ulaşımda sorun yarattığını aktaran Fayat, “Kura olan talebi hem sepetleri açarak hem de Türkiye'ye giren her türlü dövizi tutmak şeklinde kullanarak azaltmaya çalışıyorlar. Bankalar maliyetleri bilemedikleri için kredi kullandırmak istemiyorlar. Kullandırılanlar da kısa vadeli ve maliyet çok yüksek. Seçimden sonra hangi ekonomi politikası ve faiz belirlenecek noktasında sıkışmış vaziyette” dedi.

Faizler oynak nakit dönmüyor

Piyasada yatırım yapma ve kredi alma konusunda bir durgunluğun olduğunu kaydeden Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, 3 aylık değişken faizli kredi bulunabildiğini aktardı. İçten, “Pandemi öncesi ile karşılaştırıldığında daha sıkı bir para politikası uygulandığı da açık. Piyasaya yansıması da olumsuz oldu açıkçası. Piyasada şu dönem para dönmüyor desek yeridir. Ciddi anlamda piyasada nakit para dönmüyor şu anda” dedi.

1 – Kur baskısı nedeni ile siparişlerde sorun yaşayan sektörler gelir ve kâr kayıpları yaşıyor.

2 – Bankalar, seçim sonrası ekonomi politikasını ve faizi bilmediği için kredi vermeye yanaşmıyor.

3 – İş dünyası temsilcileri piyasada nakit akışının neredeyse tamamen durduğuna dikkat çekiyor.

4 -TL reeskont kredileri en asgari seviyede. Alınabilen kısa vadeli kredilerin de faizi oldukça yüksek.

5 – Kur ve faizin kilitlediği piyasalarda gerginlik artarken, yatırımlar durma noktasına geldi.