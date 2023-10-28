Piyasalarda gözler Fed kararında

Küresel piyasalarda gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının faiz kararları izlenecek. Yurt içinde ise gözler enflasyon verilerine çevrildi.

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Küresel piyasalarda, Orta Doğu’daki çatışmaların daha geniş alanlara yayılabileceği endişesi ve ABD’de açıklanan ekonomik verilerin beklentileri aşmasının ardından politika faizinin tahminlerden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutulacağı beklentileri arttı.

Piyasalar bu gelişmelerin etkisiyle negatif bir seyir izlerken gelecek hafta gözler ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.

7 Ekim’de başlayan İsrail-Filistin çatışmasının tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen hala devam etmesi, piyasalarda risk algısını artırırken konuya ilişkin haber akışı da piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

FED TAHMİNLERİ

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, gelecek hafta çarşamba günü Fed’in para politikası kurulu toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak fiyatlamalarda bankanın 2024’e kadar faizi sabit bırakacağı yönündeki tahminlerin de güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Karar sonrası açıklanacak toplantı metninde yer alan ifadelerin önemini vurgulayan analistler, toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra yoğun makroekonomik veri takviminin de takip edildiği geçen haftada açıklanan verilerin, Fed’in “şahin” adımlarına rağmen ABD ekonomisinin güçlü kaldığını göstermesiyle bankanın politika faizini beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişeler arttı.

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,9 büyüyerek, beklentileri aşarken 2021’in son çeyreğinden bu yana en hızlı büyümesini kaydetti. Ülkede tüketim harcamaları eylülde yüzde 0,7 ile tahminlerin üzerinde artmasına karşın gelirler yüzde 0,3 ile öngörülerden az artış kaydetti.

Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

ONS ALTIN 2 BİN DOLARI GEÇTİ

Orta Doğu’da tansiyonun düşmemesi emtia fiyatları üzerinde doğrudan etkili olurken yükseliş eğilimini üst üste 3. haftaya taşıyan altının ons fiyatı yüzde 1,2 artışla 2.005,9 dolardan haftayı tamamladı. Böylece ons altın yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 2.000 doları aşmış oldu.

ABD’de yoğun şirket bilançoları ve makroekonomik verilerin takip edildiği haftada New York borsaları negatif bir seyir izlerken gelecek hafta için Fed’in faiz kararı ve Powell’ın açıklamalarının yanı sıra istihdam raporu verileri, yatırımcıların odağına yerleşti.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 2,62, S&P 500 endeksi yüzde 2,50 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,14 azalışla haftayı tamamladı.

30 Ekim ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi günü Dallas Fed imalat endeksi, salı günü CB tüketici güven endeksi, çarşamba ADP istihdam raporu, imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları ve Fed faiz kararının yanı sıra Powell’ın açıklamaları, perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları, fabrika siparişleri, cuma günü tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

AVRUPA BORSALARINDA NEGATİF SEYİR

Halihazırda devam eden Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra Orta Doğu’da tansiyonun bir türlü dinmemesi, ekonomik aktivite konusunda endişelerin hakim olduğu Avrupa’da da risk iştahının düşük seyretmesine neden olurken haftaya İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ve bölge genelinde enflasyon verileri yatırımcıların odağında olacak.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 3 temel politika faizini de sabit bırakmasının ardından Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ekonomisinin zayıf olduğunu belirterek enflasyonun çok uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesinin beklendiğini aktardı.

Hafta içinde, ECB Profesyonel Tahminciler Anketi’ne katılan ekonomistler, Avro Bölgesi enflasyonunun ancak 2025'te ECB’nin yüzde 2’lik hedefine yaklaşacağını öngördü.

Orta Doğu’daki gelişmeler de bölgede yakından takip edilirken çatışmaların daha geniş alanlara yayılabileceği ve özellikle enerji fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine geçebileceği endişesi Avrupa’da risk algısını destekleyen başka bir etken oldu.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,75, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,31, İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,50 değer kaybetti.

Gelecek hafta pazartesi günü Almanya’da büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi, salı günü Euro Bölgesi’nde büyüme ve enflasyon, çarşamba günü İngiltere’de imalat sanayi PMI, perşembe günü Almanya’da işsizlik oranı, imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI, BoE’nin faiz kararı ve Bailey’in açıklamaları, cuma günü İngiltere’de hizmet sektörü PMI ve Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı verileri takip edilecek.

ASYA PİYASALARI KARIŞIK

Asya’da tarafında ise Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlarına devam etmesinin ardından Çin ve Hong Kong pay piyasaları pozitif ayrışırken gelecek hafta gözler Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası kararına çevrildi.

Analistler, Çin’de varlık fonunun hisse senedi piyasalarında alım yapmasının risk iştahının toparlanmasına yardımcı olduğunu belirterek Hong Kong’da da hisse senetlerinden alınan damga vergisinin yüzde 0,13’ten yüzde 0,1’e çekilme kararının alınmasının risk iştahını destekleyen başka bir etken olduğunu söyledi.

Öte yandan, Japonya’da açıklanan enflasyon verileri gelecek hafta yapılacak toplantıda BoJ’un alacağı kararlara ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Analistler, son dönemde Japon basınında çıkan haberlerde BoJ’un getiri eğrisi hedef aralığını genişletebileceğinin ifade edildiğini belirterek bankanın gelecek hafta açıklayacağı para politikası kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Ülkede, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 3,3, çekirdek TÜFE de yüzde 2,7 artışla öngörüleri geride bıraktı.

Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizi son 10 yılın zirvesine yakın olan yüzde 0,87 seviyesinden haftayı tamamlarken dolar/yen paritesi de 150,8 ile son bir yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 149,6’tan haftayı kapattı.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,32 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,16 değer kazanırken Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 3,04 ve Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,86 azalış kaydetti.

30 Ekim ile başlayan haftada, salı günü Japonya’da sanayi üretimi, işsizlik oranı, BoJ faiz kararı, Çin’de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, çarşamba günü Çin’de Caixin imalat sanayi PMI, cuma günü Çin’de cari denge ve Caixin hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

YURT İÇİ PİYASA

Yurt içinde, geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,02 artışla 7.662,05 puandan tamamlarken, gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin yanı sıra enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

TCMB geçen hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 35’e çıkardı.

Bankadan yapılan duyuruda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmeye devam edileceği kaydedilirken son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişinin önemli ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre ise TCMB, bankacılık sisteminde Türk lirasının payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 28,1737’den tamamladı.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaretin pay başına 10,97 liradan ilk halka arzını onayladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7 bin 700 ve 7 bin 900 seviyelerinin direnç, 7 bin 600 ve 8 bin 400 puanın ise destek olarak öne çıkabileceğini ifade etti.

Gelecek hafta yurt içi veri gündeminde, pazartesi günü ekonomik güven endeksi, salı günü dış ticaret dengesi, çarşamba günü imalat sanayi PMI, perşembe günü enflasyon raporu, haftalık para ve banka istatistikleri, cuma günü ise enflasyon verileri takip edilecek. (AA)