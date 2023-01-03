Polis maaşı zammı belli oldu! 2023 zamlı polis maaşı ne kadar oldu?

Enflasyon verilerinin belli olması ile polis maaşlarına yapılacak zam da ortaya çıktı. Polis maaşı 16.018 lira oldu. Geçtiğimiz yılın ikinci altı ayında polis maaşı 13.752 lira olarak ödeniyordu.

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Aralık ayı enflasyonu beli oldu ve polislerin maaşlarına alacağı zammı belirleyen son altı aylık enflasyon oranı da belirlendi.

POLİS MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

8/1 polis memuru maaşı 13. 752 liradan, 16.018 olarak belirlendi.

3/1 başkomiser maaşı 15. 815 liradan, 18. 421 liraya yükseldi.

ZAM NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.