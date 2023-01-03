Polonya’da işletmelere enerji desteği

Polonya hükümeti, yüksek miktarda enerji tüketen sektörleri yükselen fiyatlardan korumak için 5 milyar zloti (1,07 milyar avro) tutarında bir sübvansiyon programını hayata geçirecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Polonya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda, Polonya Haber Ajansına (PAP) yaptığı açıklamada, tüketicilerin küresel enerji krizi ve Rusya boykotu nedeniyle yüksek faturalarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Buda, “Enerji yoğun işletmelere yönelik bir hükümet desteği programını hayata geçireceğiz. Bu durum 5 milyar zlotilik bir desteği öne çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.

Destek programına ilişkin yönergelerin Avrupa Komisyonu tarafından Aralık 2022’de kabul edildiğini anımsatan Buda, “Sırada bir onay kaldı. Komisyon, söz konusu yardımın Avrupa pazarındaki rekabeti tehlikeye düşürmeyeceğini onaylamalı.” dedi.

Buda, çoğu orta ve büyük ölçekli olmak üzere yaklaşık 1000 firmanın programdan yararlanacağını öngördüklerini kaydetti.