Pompada faiz şoku

Faiz artışlarıyla birlikte bankaların kredi kartı komisyonları üç ayda üç katına çıkınca akaryakıt bayileri isyan etti. Yüzde 4,3'lük brüt kâr marjlarının 3 puanını bankalara kart komisyonu olarak ödediklerini belirten EPGİS Başkanı, "Böyle devam ederse ayakta kalamayız" dedi.

Emre DEVECİ

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Seçim öncesinde oy kaygısıyla düşük tutulan faizlerin seçim sonrasında uçuşa geçmesi, akaryakıt istasyonlarını da vurdu.

Seçim öncesinde yüzde 1,26 olan bankaların kredi kartı işlemleri için işyerlerine uyguladığı azami komisyon oranı, 1 Eylül itibarıyla yüzde 2,71’e, 1 Ekim itibarıyla yüzde 3,16’ya yükseldi.

Kredi kartında taksitli işlemlerde işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranı ise, her ilave taksit için yüzde 3,16’ın yarısı oranında artıyor.

Hal böyle olunca, akaryakıt istasyonlarının kâr marjları ciddi şekilde geriledi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, bir litre akaryakıtta dağıtımcı ve bayinin toplam brüt kâr marjının yüzde 8,6 olduğunu, bayiye kalan yüzde 4,3’lük brüt kâr marjının 3 puanlık bölümünü bankaya POS komisyonu olarak ödemek zorunda olduklarını, geriye kalan yüzde 1,3’lük brüt kâr marjıyla istasyonu ayakta tutmalarının mümkün olmadığını dile getirdi.

Akaryakıta gelen kur ve vergi zamlarının kendilerine yaramadığını, aksine işletme sermayesi ihtiyacını artırdığını, faiz artışlarının da hem POS komisyon oranlarını hem de kredi faizlerini artırarak kendilerine zarar verdiğini belirten Aktaş, “Ya kâr marjımız artırılmalı ya da bankaların POS komisyon oranları düşürülmeli. Yoksa istasyonlar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak” dedi.

AKARYAKITTA ZAM YAĞMURU

14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi.

Seçim sonrasında kur ve vergi artışlarının yanı sıra petrol fiyatlarının da artmasıyla akaryakıt fiyatları katlandı.

Bugün itibarıyla litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık olarak benzinde 36,71 TL, motorinde 40,13 TL seviyesinde bulunuyor.

Seçim sonrasında geçen yaklaşık dört ayda zam oranı benzinde yüzde 85,3, motorinde yüzde 116 oldu.

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