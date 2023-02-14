Prefabrik ve konteynerlerin deprem bölgesine tesliminde KDV düşürüldü

Prefabrik yapı ve konteynerlerin afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.

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Prefabrik yapı ve konteynerleri afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü.

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan mükerrer sayısında yer alan karara göre, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Karar’a geçici madde eklendi.

Böylece, depremden etkilenen 10 ilde prefabrik yapı ve konteynerlerin, afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmüş oldu.

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