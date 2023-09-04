Premium TV’de dünyayı 2’ye katladık

Enflasyonla birlikte öne çekilen talep ve gelir dağılımındaki bozulma ile orta sınıfın erimesi, alışverişte segmentleri baştan sona değiştirdi.

Sayime BAŞÇI

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Elektronikte üst segment ve giriş segmenti olan ürünlerin satışında büyük artış yaşanırken, özellikle premium ürünlerde Türkiye, toplam satışlar içindeki pay ile Batı Avrupa ve dünyayı ikiye katladı.

Türkiye'nin 8K televizyon pazarında Avrupa'yı ikiye katladığını aktaran Samsung Electronic Türkiye Görüntü ve Ses Sistemleri Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünyada 8K televizyonun toplam ürün satışına göre bir numarayız. Pazardaki payı yüzde 2'lerin üstünde. Batı Avrupa ve Amerika'da ise bu oran yüzde 1'in altında. Türkiye'de 2.5 milyon adetlik TV pazarı var. Cirosal olarak 1500 dolarlık ürünlerin payı ilk 6 ayda yüzde 22. 2020'de ise bu oran yüzde 5.3'tü. 1500 dolar ile 2500 dolar arasındaki fiyatlara sahip TV'ler Türkiye tarihinin olmadığı bir pazar seviyesinde.”

Sektörü kur seviyesi belirleyecek

Televizyonda Mart 2022'den beri dünyada satışların azaldığına dikkat çeken Erkan Yıldırım geçen seneye göre televizyon pazarının tüm dünyada yüzde 10, telefon pazarının ise yüzde 5 küçüldüğünü aktardı. Türkiye'de ise talepte azalma ile bir normale dönüş olabileceğini aktaran Yıldırım, “2024'te pozitif tabloyu kur da etkileyecek. Sektörü en çok belirleyen şey kur” dedi.