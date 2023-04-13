Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Dolar şu an bırakılsa 24-25’e gider
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken dolar yorumu geldi. Demirtaş, "Dolar şuan 19 seviyesinde suni olarak tutulmaya çalışılıyor. Halbuki şu an bırakılsa 24-25’li seviyelere gelecek" dedi.
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ekonominin geldiği noktaya dikkat çeken Demirtaş, şu ifadeleri kullandı;
*Dolar'ın suni olarak baskılandığını ülkede bilmeyen kalmadı. İhracatçı bu suni baskılamadan dolayı rahatsız.
*Dolar/TL 1.5 seviyesinden saçma sapan Yanlış ekonomi politikası ile 13-15'lere çıkınca Enflasyon tetiklendi. Çalışan maliyetleri, hammadde maliyetleri fırladı.
“ŞU AN BIRAKILSA 24-25'Lİ SEVİYELERE GELECEK”
*Şimdi ise 19 seviyesinde suni olarak tutulmaya çalışılıyor. Halbuki şu an bırakılsa 24-25'li seviyelere gelecek. Çünkü İhracatçının malını rahat satabileceği yer burası.
*Cin bir kere şişeden çıktı. Şişenin ağzını elinizle kapatmayın. Elinizi yırtıp geçecek. Yapmanız gereken şey: MB bağımsızlığı Liyakatli Yöneticilerle Yönetmekti.
*Bunları 183629263936193739 kere yazdım. 10 yıl boyunca yazdım. Dinlemediniz. Sonuç ortada.
*Elinizi şişenin üstüne koyunca şişenin içinde yarattığınız kimyevi reaksiyonu geri çeviremezsiniz…
1000 TL'LİK BANKNOT LAZIM
*Yeni Banknot çıkarılması lazım. Bakkala bile giderken yanımızda bir avuç dolusu para taşımamız gerekiyor. 500 ve 1000 TL’lik banknotları çıkarın. Olan oldu …