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Rafineriler basılı altını asgari 1 gram olarak üretilebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram ağırlığında üretilebilecek.

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Rafineriler basılı altını asgari 1 gram olarak üretilebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre rafineriler basılı altını en az 0.5 gram yerine en az 1 gram olarak üretilebilecekler.

Düzenleme, Hazine’nin internet sitesinde yer alan “Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge’de yapılan değişiklikle gerçekleştirildi.

Genelge’de yapılan değişiklikle basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram ağırlığında üretilebilecek. (REUTERS)

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