Ramazan’da balığı pahalıya yiyeceğiz

Sektör temsilcileri 25 Nisan’da başlayacak av yasağı ve enflasyonun etkisiyle fiyatların Ramazan Bayramı öncesinde ikiye katlanacağını ileri sürdü.

Mustafa SARIİPEK

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Son dönemde üst üste gelen zamların balık fiyatlarına da yansıyabileceği ifade edildi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde balık tezgahlarındaki etiketlerde herhangi bir değişiklik olmamasına karşın 25 Nisan'da başlayacak av yasağı ve enflasyonun etkisiyle fiyatların Ramazan Bayramı öncesinde ikiye katlanacağı ileri sürüldü. Sektör temsilcilerinin bir hafta önce her yıl olduğu gibi Ramazan ayıyla birlikte fiyatların düşeceğini, vatandaşın balığa doyacağını dile getirmesine karşın Marmaris'teki balıkçılar, 3 aydır zam yapılmayan tek ürünün balık olduğunu söyledi. Marmaris'teki balık halinde satışa sunulan ürünlerin fiyatlarının Ramazan öncesindeki seviyesini koruduğu gözlendi. En ucuz balık 65 TL'den satılırken, lüfer 400 lira ile en pahalı balık oldu. Lüferi kilogramı 350 TL ile izmarit, barbun, deniz çuprası izliyor.

LÜFER 400 TL'Yİ BULUYOR

Karides kilogramı 450 lira ile tezgahların en pahalısı oldu. Orta boy barbunya 100-120, mezgit 70-80, uskumru 150, mercan 180, tekir 200, hamsi 80-90, istavrit 80-130 kraça, kefal 80-140 TL'den satışa sunuluyor. Levrek ve çupra 150 TL'den Deniz çupra da 350 liradan satışa sunuluyor. Karadeniz palamudunun tane fiyatı 130-150 TL arasında değişiyor. Karadeniz barbunun kilogramı 200-350, yerli somon 120. Kara- deniz somon 150, sardalya, karides 450, izmarit 65 liradan satılıyor.

Av yasağı fiyatları etkileyecek

Balık fiyatlarına değinen Gökova Balıkçılık işletmecisi Durmuş Ali Yücel, “Biz de her zamanki gibi Ramazan'da sirkülasyon azalacağı için fiyatların düşeceğini öngörüyorduk ama bu kez olmadı. İşin aslına bakarsanız balık fiyatlarına üç aydır zam yok. Vatandaş eskisi gibi balık yemiyor ya da yiyemiyor. Ramazan bitince artan maliyetler fiyatlara yansıyacak. Bayram öncesinde, 25 Nisan'da av yasağı başladıktan sonra yüzde 100'e yakın artış olacak” diye konuştu.