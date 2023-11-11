Real Madrid’den 390 milyon dolarlık borçlanma hamlesi

Real Madrid, Santiago Bernabeu stadyumu için kullanmak üzere 390 milyon dolarlık ek borçlanmaya gitmeyi planlıyor.

Sozcu.com.tr

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İspanya’nın ünlü futbol kulübü Real Madrid, Santiago Bernabeu stadyumu yenileme projesi kapsamında kullanılmak üzere 390 milyon dolarlık (370 milyon Euro) ek borçlanmaya hazırlanıyor.

Bloomberg’in konuya yakın iki kaynağa dayanarak aktardığına göre, özel borç piyasasından yapılacak olan borçlanma için yönetimin genel kuruldan onay alması gerekiyor.

Borcun geri ödemesinin, kulübün bilet satışlarından elde edeceği gelirle yapılacağı belirtildi.

Real Madrid kulübü temsilcileri, konuyla ilgili Bloomberg’in sorularına yanıt vermedi.

Müzesinde 14 adet Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Madrid ekibi, 2019 yılından bu yana stadyum yenileme projesinde kullanmak üzere birkaç kez borçlanmaya gitti.

Son aşamaya gelinen yenileme projesiyle birlikte, Santiago Bernabeu stadyumunda konserler ve tenis maçları gibi etkinlikler yapılabilecek ve bu sırada çim zemin özel bir alana çekilebilecek. Bu yolla kulüp, gelirlerini artırmayı amaçlıyor.

AVRUPA’NIN DEVLERİNDEN YÜKSEK BORÇLANMA

Son yıllarda Avrupa’nın dev kulüpleri, özel borç piyasasından borçlanmaya hız verdi.

Bir diğer İspanyol devi Barcelona da ünlü Camp Nou stadyumunu yenilemek üzere özel borç yatırımcılarından 1,5 milyar Euro’luk borç almıştı.

İngiliz Chelsea kulübü de ABD’li Ares Management şirketinden 604 milyon dolarlık (500 milyon sterlin) borç almıştı.

Son yıllarda birçok Avrupa kulübünü satın alan ABD’li yatırımcılar, Real Madrid ve Barcelona gibi dernek statüsündeki dev kulüplerle de borçlanma yoluyla ilişki kuruyor.

Chelsea kulübü de geçen yıl 5,2 milyar dolar karşılığında Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers’ın ortağı Todd Boehly’nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss’in aralarında bulunduğu konsorsiyuma satılmıştı.

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