Reel kesimin güveni haziranda arttı

Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 105,7 seviyesinde gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası haziran ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini açıkladı.

2023 yılı haziran ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1759 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilen verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan arttı.

2023 yılı haziran ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 105,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 108,2 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksin 100’ün üzerinde olması reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin arttığı (iyimser) görünümü, 100’ün altında olması ise güveninin azaldığı (kötümser) görünümü gösteriyor.

Öte yandan endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

SON 3 AYA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ile iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre bir miktar zayıfladığı görüldü.

Mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği görüldü.

GELECEK 3 AYA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği görüldü.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlendi.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak yüzde 60,3 seviyesinde gerçekleşti.

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