Reel kesimin güveni temmuzda geriledi

Reel kesim güveni temmuzda bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 104,9 puana geriledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası temmuz ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, 2023 yılı Temmuz ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 104,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 106,8 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksin 100'ün üzerinde olması reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin arttığı (iyimser) görünümü, 100'ün altında olması ise güveninin azaldığı (kötümser) görünümü gösteriyor.

SON ÜÇ AYA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ile iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin de bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü.

GELECEK ÜÇ AYA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü.

Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık üretici enflasyonu (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 59,6 seviyesinde gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven düştü

İlginizi Çekebilir Sanayide kapasite kullanım oranında sınırlı artış