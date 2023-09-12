Reeskont kredisi günlük limiti yükseltildi
TCMB, ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 1,5 milyar TL'den 3 milyar TL'ye yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reeskont kredisinde günlük limitleri yükseltti.
İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullandırım limitleri 1,5 milyar TL'den 3 milyar TL'ye yükseltildi.
TCMB, temmuzda aldığı kararla günlük kredi kullandırım limitini 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarmıştı.
TCMB’den yapılan açıklamaya göre, seçici kredi kullanımını ve ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla günlük limitler yükseltildi.
Açıklamada ayrıca “Reeskont kredilerinin kullandırılmasında KOBİ payının artırılmasına ve ihracat performansının dikkate alınmasına devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.