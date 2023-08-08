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Rekabet Kurulu’ndan Arçelik Pazarlama’ya 365,4 milyon TL ceza

Arçelik, Rekabet Kurulu'nun Arçelik Pazarlama hakkında yaklaşık iki yıl önce başlattığı soruşturma sonucunda, 365,4 milyon TL idari para cezası verdiğini duyurdu.

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Rekabet Kurulu’ndan Arçelik Pazarlama’ya 365,4 milyon TL ceza

Arçelik, Rekabet Kurulu’nun Arçelik Pazarlama hakkında yaklaşık iki yıl önce başlattığı soruşturma sonucunda, 365,4 milyon TL idari para cezası verdiğini duyurdu.

Şirketten dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, para cezasının, yüzde25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 274.03 milyon TL olarak yasal süresi içerisinde ödeneceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, karar ve cezaya ilişkin mevcut yasal haklarını kullanacağı da belirtildi. (REUTERS)

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