Abone Ol

Rekabet Kurulu’ndan traktör üreticilerine soruşturma

Rekabet Kurulu, yaptığı ön araştırma sonucunda rekabeti önleyici faaliyetler iddiasıyla 10 traktör üreticisine soruşturma açtı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rekabet Kurulu’ndan traktör üreticilerine soruşturma

Rekabet Kurulu’nca traktör üreticisi ve satıcısı 10 teşebbüs hakkında rekabeti önleyici faaliyetleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurulu, 5 Ocak’ta gerçekleştirilen toplantıda, ‘AGCO Tarım Makineleri’, ‘Argo Tractors Turkey’, ‘Başak’, ‘Erkunt’, ‘Hattat’, ‘IPSO Tarım’, ‘Kubota Turkey’, ‘Same Deutz Fahr’, ‘Tümosan’ ve ‘Türk Traktör’, hakkındaki ‘4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal ettikleri iddiasını ele aldı.

Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri yeterli bularak 10 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. (DHA)

Rekabet Kurumu'ndan Vestel'e soruşturmaİlginizi ÇekebilirRekabet Kurumu'ndan Vestel'e soruşturmaRekabet Kurumu'ndan gıda şirketlerine soruşturmaİlginizi ÇekebilirRekabet Kurumu'ndan gıda şirketlerine soruşturma5 kozmetik firmasına rekabet soruşturmasıİlginizi Çekebilir5 kozmetik firmasına rekabet soruşturması

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam