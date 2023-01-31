Rekabet Kurulu’ndan traktör üreticilerine soruşturma
Rekabet Kurulu, yaptığı ön araştırma sonucunda rekabeti önleyici faaliyetler iddiasıyla 10 traktör üreticisine soruşturma açtı.
Rekabet Kurulu’nca traktör üreticisi ve satıcısı 10 teşebbüs hakkında rekabeti önleyici faaliyetleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Rekabet Kurulu, 5 Ocak’ta gerçekleştirilen toplantıda, ‘AGCO Tarım Makineleri’, ‘Argo Tractors Turkey’, ‘Başak’, ‘Erkunt’, ‘Hattat’, ‘IPSO Tarım’, ‘Kubota Turkey’, ‘Same Deutz Fahr’, ‘Tümosan’ ve ‘Türk Traktör’, hakkındaki ‘4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal ettikleri iddiasını ele aldı.
Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri yeterli bularak 10 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. (DHA)