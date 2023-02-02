Rekabet Kurumu Google hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu, hakim durumu kötüye kullanması gerekçesiyle Google hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rekabet Kurumu, hakim durumu kötüye kullandığı iddiasıyla Google hakkında soruşturma açtı.

Kurum’un internet sitesinden yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu’nun ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12 Ocak 2023’deki toplantısında müzakere ettiği ve bulguları ciddi ve yeterli bulduğu belirtildi.

‘BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına, 23-03/27-M sayı ile karar vermiştir.

Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti’den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.”

İHLAL EDİLDİĞİ BELİRTİLEN MADDEDE NE DİYOR?

Öte yandan, 4054 sayılı kanunun 6. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.”

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