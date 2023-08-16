Rekabet Kurumu soruşturma heyeti Sahibinden için ceza istedi
Rekabet Kurumu soruşturma heyeti, 'piyasadaki hakim durumu kötüye kullanma' iddiasıyla açılan soruşturmada sahibinden.com hakkında idari para cezası uygulanmasını istedi.
Rekabet Kurumu tarafından, ‘piyasadaki hakim durumu kötüye kullanma’ iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen çevrimiçi ilan sitesi sahibinden.com şirketinin temsilcileri, bugün sözlü savunma yaptı.
Rekabet Kurumu, Sahibinden'in emlak/vasıta satış/kiralama platform hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu veri taşınabilirliğini engelleme ve diğer yollarla kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Bugün gerçekleştirilen savunma toplantısında soruşturma heyeti temsilcisi, şirketin çevrimi emlak satış/kiralama ve vasıta satış pazarlarında hâkim durumda olduğunu belirterek, şirketin kurumsal üyelerinin veri taşımasını ve birden fazla platform kullanmasını engellediğini öne sürdü.
‘VERİ TAŞINMASI ENGELLENİYOR’
Temsilci, “Sahibinden’in kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığı, bu yolla ve sözleşmelerinde getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü yoluyla rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığını” söyledi.
Bu çerçevede temsilci, Rekabetin Korunması Kanunu kapsamında şirkete idari para cezası uygulanması gerektiğini belirtti.
Kurul kararı önümüzdeki günlerde belli olacak.