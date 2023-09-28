Rekabet Kurumu’ndan Duracell’e soruşturma

Rekabet Kurulu, rekabeti sınırlayıcı eylemlerde bulunduğu öne sürülen pil tedarikçisi Duracell hakkında soruşturma başlattı.

Sozcu.com.tr

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Rekabet Kurumu, Duracell'e ürünlerinin mağazalardaki satış fiyatını belirleyerek rekabeti sınırladığı iddiasıyla soruşturma açtı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bulan kurul, firmanın 4054 sayılı ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinde yasaklanan, rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan eylemlerde bulunup bulunmadığının tespitine ilişkin soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hızlı tüketim malları sektöründe pil tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi'nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek ve alıcılarının satış yapacakları bölgeleri ve müşterileri kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 07.09.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-41/786-M sayı ile karar vermiştir.

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