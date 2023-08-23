Rekabet Kurumu’ndan Sahibinden’e ceza

Rekabet Kurumu, Sahibinden şirketinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına, hâkim durumunu kötüye kullanarak rekabeti ihlal ettiğin belirtti. Kurul, şirkete 40 milyon 150 bin TL'lik ceza verdi.

Sozcu.com.tr

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Rekabet Kurumu, çevrimiçi araç ve emlak satış kiralama işi yapan Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında yürüttüğü soruşturmayı sonuçlandırdı.

Sahibinden hakkında emlak ve vasıta satış/kiralama platform hizmetleri bakımından veri taşınabilirliğinin engellenmesi ve diğer yollarla rekabetin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

40,1 MİLYONLUK CEZA

Kararda Sahibinden’in kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Sahibinden’in bu yolla ve sözleşmelerinde getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü yoluyla rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, dolayısıyla hâkim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği belirtildi.

Rekabet Kurumu bu nedenle şirkete 40 milyon 150 bin 533 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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