Rekabet Kurumu’ndan Samsung, LG ve SVS’ye para cezası

Rekabet Kurumu, Samsung Electronics, LG Electronics ve SVS'ye toplam 263 milyon TL idari para cezası kesti.

Sozcu.com.tr

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Rekabet Kurumu’nun Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, LG Electronics Ticaret AŞ ile SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda şirketlere para cezası verildi.

Samsung, LG ve SVS’nin yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddia edilmişti.

Soruşturma sonucuna göre, Rekabet Kurulu, üç şirkete idari para cezası verilmesine karar verdi. Buna göre, Samsung’a yıllık safi gelirleri üzerinden 227,16 milyon TL idari para cezası kesildi. LG’nin cezası 33,87 milyon TL olurken, SVS için de 1,98 milyon TL’lik para cezasına karar verildi.

İtiraza açık olan karar oy birliği ile alındı.

NE OLMUŞTU?

Samsung’un LG'nin ve SVS'nin yeniden satış fiyatı tespiti (üst pazarda bulunan üreticinin alt pazarda bulunan yeniden satıcıya ürünün satışıyla ilgili bir fiyat dikte ettirmesi) yoluyla rekabeti ihlal ettiği iddia edilmişti.

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