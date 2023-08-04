Rekabet Kurumu’ndan Storytel’e soruşturma

Rekabet Kurumu, sesli kitap hizmeti veren Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi hakkında soruşturma açtı.

Sozcu.com.tr

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Rekabet Kurumu, Storytel’e sesli kitap pazarına rakip firmaların girişini engellemek suretiyle rekabeti ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yayınevi ve eser sahipleriyle yapmış olduğu uzun süreli münhasırlık anlaşmalarıyla sesli kitap pazarına rakip firmaların girişini engellemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 06.04.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.”

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