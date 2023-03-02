Resmi Gazete 2 Mart kararları neler, EYT yayınlandı mı?
EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. EYT başvuruları yasanın Resmi Gazete üzerinde yayımlanmasıyla birlikte başlayacak fakat 2 Mart 2023 sayılı Resmi Gazete'de EYT yayımlanmadı.
Uzun yıllardır, milyonlarca vatandaşın beklediği EYT geçtiğimiz gün Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. Mart’ta başvuracak vatandaşlar ortalaması 8,733 TL olan emekli aylığını Nisan’da alabilecek.
EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
EYT 2 Mart 2023 sayılı Resmi Gazete’de henüz yayımlanmadı.
Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sora yürürlüğe girecek ve başvurular alınacak. Halihazırda 4.8 milyon kişi, borçlanma hakkı ile birlikte ise toplam yaklaşık 5 milyon kişi yasadan etkilenecek.
RESMİ GAZETE KARARLARI 2 MART 2023
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2018/78, K: 2022/114 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2022 Tarihli ve E: 2018/76, K: 2022/125 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri