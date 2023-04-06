Reuters: Kürt petrolünde sevkiyat henüz başlamadı

Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye petrol sevkiyatı henüz başlamadı, bazı petrol sahalarında üretim durmaya başladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi topraklarında sahalarda üretilen petrolün Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden ihracatı, merkezi yönetim ile varılan anlaşmaya rağmen henüz başlamadı ve petrol sahalarından bazıları üretimi durdurmaya başladı.

Irak’ın açtığı tahkim davasını kazanmasının ardından Türkiye, Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine 25 Mart’ta söz konusu petrol sahalarının da bağlandığı Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol sevkiyatını durdurmuştu.

Irak, merkezi hükümetin izni olmadan Kürt Bölgesel Yönetimi’nin petrol ihracatına izin verdiği ve böylece Türkiye’nin 1973 yılında imzalanan anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle tahkim davası açmıştı.

Irak ile Kürt Bölgesel Yönetimi iki gün önce bölgede üretilen petrolün ihracına tekrar başlanması için geçici nitelikte bir anlaşma sağladı. Bazı Iraklı yetkililer petrol ihracının derhal başlayacağını ifade etmişlerdi.

Ancak bölgeden yapılan petrol ihracatı hakkında bilgi sahibi bir kaynak, akışın tekrar başlatılması gibi bir kararın henüz boru hattı işletmecilerine iletilmediğini ifade etti.

‘IRAK TÜRKİYE’DEN CEVAP BEKLİYOR’

Diğer bir kaynak ise Irak’ın Türkiye’den cevap beklediğini ifade etti.

Genel Energy, bölgedeki Sarta petrol sahasında üretimin durdurulduğunu bugün açıkladı. Şirket işlettiği Tak Tak sahasından çıkarılan petrolün ise tanklara aktarıldığını ve hattın açılmaması halinde üretimin ancak 21 Nisan’a kadar sürebileceğini daha önce belirtmişti.

Kaynaklar daha önce Türkiye’nin boru hattından akışı tekrar başlatmadan önce Irak ile olan ikinci bir tahkim davasının sulhe kavuşmasını istediğini ifade etmişlerdi. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Türkiye'ye Rus motorini akıyor: Ucuza alıp vatandaşa pahalı satıyorlar

İlginizi Çekebilir İngiliz bankalardan dolar/TL tahmini