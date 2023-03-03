Reuters’tan dolar tahmini

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan döviz analistleri TL'nin gelecek altı ay içinde yaklaşık yüzde 12 değer kaybederek 21,68 dolardan işlem görmesini bekliyor.

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Gelişmekte olan ülke para birimlerinin Çin’in corona virüsü kısıtlamalarını kaldırarak yeniden açılmasının ardından dolar karşısında güçleneceği tahmin edilirken sadece Türk lirası ve Meksika pesosunun değer kaybetmesi bekleniyor.

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan döviz analistleri gelişmekte olan ülkelerin, özellikle de dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’e emtia ihraç eden ülkelerin para birimlerinin gelecek altı ay içinde dolar karşısında değer kazanacağını tahmin ediyor.

Öte yandan geçen yıl en kötü performansı kaydeden TL’nin gelecek altı ay içinde yaklaşık yüzde 12 değer kaybederek 21,68 dolardan işlem görmesi bekleniyor.

‘İKTİDAR DEĞİŞMEZSE TL DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRECEK’

Wells Fargo’da uluslararası ekonomist Brendan McKenna, bağımsız bir merkez bankasının olmaması ve alışılagelmişin dışındaki para politikası nedeniyle, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir iktidar değişikliği gerçekleşmediği sürece TL’nin yakın gelecekte dolar karşısında düşüş trendinde kalacağını söyledi.

Çin’in Coronavirüs salgını döneminde başlattığı sıfır-COVID uygulamasını geçen yılın sonunda sonlandırmasının ardından gelişmekte olan piyasalara yatırımcı güveni artmış ancak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceği beklentileri risk iştahını azaltmıştı.

Gelişmekte olan piyasalar Fed’in faiz artırımlarının devam etmesi ve doların güçlenmesi yönünde ciddi bir risk ile karşı karşıya. Ancak Çin’in yeniden açılmasının yerli tüketim ve turizmi hareketlendireceği, bu durumun Kuzey ve Güneydoğu Asya’daki komşu ülkeler ve emtia ihracatına bağlı ekonomilere sahip olan birçok gelişmekte olan ülkeye destek sağlayacağı düşünülüyor. (REUTERS)

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