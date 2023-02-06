Rosatom: Akkuyu nükleer santral inşaatında hasar olmadı

Rus nükleer enerji şirketi Rosatom'dan Türkiye'de inşası süren Akkuyu nükleer santralinde depremden dolayı hasar olmadığını açıkladı.

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Rus kamu nükleer enerji şirketi Rosatom, bu sabah Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremin ardından Türkiye’de inşası süren Akkuyu nükleer santralinde hasar olmadığını açıkladı.

RIA haber ajansındaki habere göre, Rosatom’dan Anastasia Zoteeva, “Uzmanlarımız inşaatlara, vinçlere ve ekipmana yönelik herhangi bir hasar tespit etmedi” dedi. Zoteeva, “Yine de, inşaat ve kurulum faaliyetlerinin güvenli biçimde sürebileceğinden emin olmak için kapsamlı inceleme yürütüyoruz” diye konuştu.

ROSATOM AÇIKLAMASI

Zoteeva’nın açıklaması şöyle:

“Türkiye'de meydana gelen deprem ve ardından yaşananlar hepimizi üzmüş ve endişelendirmiştir. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, Akkuyu NGS sahasının bulunduğu bölgede yaklaşık 3 şiddetinde hissedilmiştir. Uzmanlarımız sahamızda bulunan bina, ekipman ve vinçlerde bir hasar tespit etmemiştir.

Sahada inşaat ve montaj çalışmaları devam etmektedir. Depremde zarar görenlere elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Çalışanlar arasında, şu an deprem bölgesinin temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekenler yapılmaktadır.

AKKUYU NÜKLEER'in acil durum birimleri olan Mobilizasyon Birimi ile Sivil Savunma ve Acil Durum Koruması Birimleri, Türkiye'deki acil durum merkezi AFAD ile iş birliği yaparak deprem sonrası yardım için bölgeye ekipman ve personel göndermeye hazırlanmaktadır.”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Türkiye ve Suriye’de pek çok kişi hayatını kaybetti. Çok sayıdaki binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (REUTERS)

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