Rupert Murdoch’tan istifa kararı
92 yaşındaki Rupert Murdoch, Fox ve News Corp'un başkanlığından ayrıldı.
92 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch, Avustralya’dan ABD’ye uzanan bir medya imparatorluğu kurduğu yetmiş yılı aşkın kariyerini sonlandırarak, Fox Corp ve News Corp yönetim kurulu başkanlığından istifa etti.
Şirketler bugün yaptıkları açıklamada, Murdoch’un oğlu Lachlan Murdoch’ın News Corp’un tek başkanı olacağını ve Fox’un yönetim kurulu başkanı ve CEO’su olarak görevine devam edeceğini duyurdu. (REUTERS)