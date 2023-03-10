Rus medyası: Türkiye üzerinden paralel ithalat durduruldu

Rus Kommersant gazetesi, yaptırımlı ürünlerin Türkiye üzerinden Rusya'ya transit geçişinin engellenmeye başlandığını, bu konuda Türk makamlarının bildirimde bulunmadığını yazdı.

Sozcu.com.tr

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Rus ekonomi gazetesi Kommersant, Türkiye ile Rusya arasındaki ticarete dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

Gazetenin Rus lojistik firmalarının yöneticilerine dayandırdığı habere göre, Türkiye, yaptırım uygulanan malların kendi topraklarından Rusya’ya geçişini durdurdu.

Kommersant, söz konusu lojistik firmalarının yöneticilerinin, bu haftanın ilk yarısından itibaren, Türk gümrük makamlarının, beyannamelerinde Avrupa Birliği’nin yaptırım listesinde yer alan malların gümrük kodlarını içeren ürünlerin Rusya ve Belarus’a gönderilmesini engellemeye başladığını bildirdiğini yazdı.

Yöneticiler, Türk gümrük yetkililerinin transitin durdurulması için bir hükümet talimatına atıfta bulunduğunu, ancak Türkiye’nin Rusya veya Belarus’a giden mallara ilişkin transit politikasında herhangi bir değişiklik olduğuna dair resmi bir hükümet duyurusu yapılmadığını söyledi.

Kommersant, yalnızca Türk üretimi malların Rusya’ya gönderilmesine izin verildiğini aktardı.

ABD’li yetkililer, Rusya’nın yaptırımların çevresinden dolaşmasına yardımcı olmamaları yönünde Türk makamlarını uyarıyordu. Batı basınında, Rusya’nın Türkiye üzerinden yaptırımlı ürünlerin paralel ithalatını yaptığına dair birçok haber yayımlanmıştı.

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