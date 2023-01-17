Rusya 2022’de 282,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi
Rusya'da ana ihracat ürünlerindeki küresel değer artışının, ticaret verilerine olumlu yönde yansıdığı belirtilerek, dış ticaret fazlasının geçen yıla göre yüzde 66 arttığı kaydedildi.
Rusya’nın dış ticaret fazlası, 2022’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 66 artarak 282,3 milyar dolara ulaştı.
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, ülkenin ana ihracat ürünlerindeki küresel değer artışının, ticaret verilerine olumlu yönde yansıdığı belirtildi.
Geçen yıl ithalat hacminin de düştüğüne işaret edilen açıklamada ayrıca cari işlemler bilanço fazlasının da 2021’e kıyasla yüzde 86 artarak 227,4 milyar dolara yükseldiği belirtildi. (AA)