Rusya bazı Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl sevkiyatı yapacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkeleri Rus tarım ihracatına yönelik yaptırımlar nedeniyle ikiyüzlülükle suçlayarak, "Gelecek 3-4 ay içerisinde, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye 25-50 bin ton tahılı bedelsiz bir şekilde sevk etmeye hazır olacağız." dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi’nde konuştu.

Rusya'nın dünyaya tahıl ve gübre ihracatı yapmasının Batılı ülkeler tarafından zorlaştırıldığına işaret eden Putin, “Diğer yandan da ikiyüzlü bir şekilde küresel gıda piyasasındaki krizden ötürü bizi suçluyorlar. Bu durum tahıl anlaşmasının uygulanmasında da açıkça görüldü.” diye konuştu.

Anlaşma kapsamında Ukrayna'dan yaklaşık bir yılda 32,8 milyon ton tahıl ihraç edildiğini belirten Putin, “Bunun yüzde 70'inden fazlası, değerli dostlarım, Avrupa Birliği dahil olmak üzere yüksek veya orta-yüksek gelir seviyesindeki ülkelere gitti. Etiyopya, Sudan, Somali ve diğer ülkelerin payı ise yüzde 3'ün altındaydı” dedi.

‘VERİLEN SÖZLER TUTULMADI’

Putin, tahıl anlaşması kapsamında Rusya'ya verilen sözlerin tutulmadığını kaydederek, “Rusya’nın dünya pazarlarına yaptığı tahıl ve gübre ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın hiçbir şartı yerine getirilmedi. Söz konusu gerçekleri dikkate alarak, bu anlaşmayı daha fazla uzatmayı reddettik” şeklinde konuştu.

Rusya'nın bazı Afrika ülkelerine ücretsiz olarak tahıl göndereceğini anlatan Putin, “Gelecek 3-4 ay içerisinde, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 25-50 bin ton tahılı bedelsiz bir şekilde sevk etmeye hazır olacağız. Ayrıca bu ürünlerin tüketiciye ücretsiz sevkiyatını da sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

AFRİKA İLE İLİŞKİLER

Afrika’da faaliyet gösteren Rus ticaret misyonlarının ağını genişletmeye hazır olduklarını kaydeden Putin, kıtadaki Rus ataşelerin ve uzmanların yanı sıra hükümetler arası komisyonların sayısını da artırmayı önerdi.

Putin, “Rusya, kıtadaki her üçüncü ülkede hükümetler arası komisyona sahiptir. Toplamda 54 ülkede 18 tane var. Bu bağlamda, ilgilenen Afrika devletlerini bu tür komisyonlar kurmaları konusunda düşünmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Rusya'nın Afrika'da ihtiyaç sahibi ülkelere destek sağlayacağını belirten Putin, “Ülkemiz, insani yardım malzemeleri de dahil olmak üzere, ihtiyaç sahibi devletleri ve bölgeleri desteklemeye devam edecek. Daha adil bir kaynak dağıtım sisteminin oluşumuna aktif olarak katılmaya çalışıyoruz. Küresel bir gıda krizini önlemek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın enerji alanında Afrika'da projeler yürüttüğünü belirterek, “Rusya’nın katılımıyla 16 Afrika ülkesinde 30’dan fazla gelecek vaat eden enerji projesi şu anda çeşitli gelişim aşamalarında. Bugün ele alınan enerji projelerinin toplam kapasitesi yaklaşık 3,7 gigavata eşit.” dedi. (AA)