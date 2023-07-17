Rusya, Danone ve Carlsberg’i devlet kontrolüne aldı

Rusya’da Danone ve Carlsberg şirketlerinin ülkedeki varlıklarının yönetimi için kayyum atandığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Federasyonu, yoğurt üreticisi Danone ve bira şirketi Carlsberg’in Rusya’daki kuruluşlarının kontrolünü ele aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı yeni bir kararname ile şirketler devletin “geçici yönetimine” alındı.

Moskova, bu yılın başlarında ‘dost olmayan’ ülkelerdeki firmaların varlıklarına el konmasına izin veren kurallar getirmişti. Kurallar, birçok şirketin Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’daki işlerini durdurmasının ardından alınmıştı. Son karar da bu kurallar kapsamında imzalandı.

DANONE VE CARSLBERG’E KAYYUM

Danone ve Carlsberg, Rusya’daki operasyonlarını satma sürecindeydi. Dün alınan kararla birlikte Danone Russia ve Carlsberg’e ait Baltika Breweries’in hisseleri Rus devlet şirketi Rosimushchestvo’nun (Rusya Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı) kontrolüne girmiş oldu.

Fransa merkezli Danone, “şu anda durumu araştırdığını” söyledi. Firma, “İşletmenin faaliyetlerinin devamlılığını korumak için gerekli tüm önlemleri almaya hazırlandığını” belirtti.

Carlsberg ise “Rus makamlarından Baltika Breweries’e ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesi hakkında herhangi bir resmi bilgi almadıklarını” söyledi. Danimarkalı şirket, Rusya birimini şirketin geri kalanından ayırmak için “kapsamlı bir süreci” tamamladıklarını sözlerine ekledi.

İKİ BÜYÜK ŞİRKETE DAHA KAYYUM ATANMIŞTI

Nisan ayında Putin, Rusya’nın ABD ve diğer batılı ülkelerin eylemlerine yanıt olarak, Rusya’nın yabancı varlıkların geçici kontrolünü ele geçirmesine izin veren bir kararname imzalamıştı.

Ülkede daha önce de Alman Uniper ve Finli Fortum şirketlerinin Rusya'daki varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'daki kayyum kararlarının, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına yönelik “saldırgan” tutumları nedeniyle alındığını söylemişti.

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