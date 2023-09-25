Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı: Enflasyon 2024’te de yüksek kalacak
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülkesinde enflasyonun 2024'te de yüksek seviyede kalacağını söyledi.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülkesinde enflasyonun 2024’te de yüksek seviyede kalacağını söyledi.
Reşetnikov, Rusya Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada, 2023’te yıllık enflasyonun yüzde 7,5 seviyesinde olduğunu, gelecek yılın ortalama yıllık enflasyon oranının ise yüzde 7,2 olacağını belirtti.
Reşetnikov, Aralık 2024’te enflasyonun yıllık bazda yüzde 4,5’e gerilemesini beklediklerini ancak enflasyonun gelecek yıl boyunca “önemli seviyelerde” kalacağını ifade etti.
RUBLEDEKİ DEĞER KAYBI ENFLASYONU BESLİYOR
Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybıyla artan yüksek enflasyon tehlikesi nedeniyle faiz oranını 15 Ağustos’ta yüzde 8,5’ten yüzde 12’ye, 15 Eylül’de de yüzde 13’e yükseltmişti.
Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyondaki yavaşlamanın sürdürülebilir olduğuna ikna olana kadar faizi uzun süre yüksek seviyelerde tutacaklarını söylemişti.
ENFLASYON ALIM GÜCÜNÜ DÜŞÜRÜYOR
Yüksek enflasyon, Rusya halkının alım gücünü düşürüyor. Enflasyon nedeniyle gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları arttı. Bu durum, halkın satın alma gücünü azaltarak ekonomik durgunluğa yol açabilir. (AA)