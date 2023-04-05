Rusya ham petrol ihracatında 10 ayın en yüksek seviyesinde

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Avrupa'nın ambargo uyguladığı Rusya, martta ham petrol ihracatında 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ham petrol ihracatının yüzde 91'i Çin ve Hindistan'a yapıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş sonrası Batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı ambargo kararları, ithalat ve ihracat dengelerini değiştirdi. Rusya, daha önce en büyük pazarı olan Avrupa’nın boşluğunu doldurmak için petrol varillerinin rotasını Çin ve Hindistan olmak üzere Asya’ya çevirdi.

Gerçek zamanlı veri takip şirketi Vortexa’dan alınan bilgiye göre, Rusya’nın martta toplam ham petrol ve petrol ürünleri ihracatı ise günlük 6,75 milyon varille toparlanma gösterdi. Yaptırımların etkisiyle, Rusya’nın ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 5 milyon varilin altını görmüştü.

Ham petrol, toplam günlük 6,75 milyon varillik petrol ihracatının 3,38 milyon varilini oluşturdu. Rusya’nın günlük ham petrol ihracatı martta, son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Rusya, geçen ayki günlük 3,38 milyon varil ham petrol ihracatının 1,65 milyon varilini Çin’e gerçekleştirdi.

ÇİN UNVANINI GERİ ALDI

Çin, savaş sonrasında Hindistan’a kaptırdığı “en büyük Rus ham petrol ithalatçısı” unvanını martta geri aldı. Çin’in Rusya’dan ham petrol ithalatı Mayıs 2022’den bu yana günlük bir milyon varilin üzerinde seyrederken, bu rakam sadece Aralık 2022’de günlük 769 bin 790 varil seviyesine indi.

Rusya’nın Hindistan’a ham petrol ihracatı ise martta günlük 1,43 milyon varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, Çin ve Hindistan, Rusya’nın marttaki toplam ham petrol ihracatının yüzde 91’ini oluşturdu.

Hindistan’ın Rusya’dan ham petrol ithalatı geçen ay Mart 2022’deki günlük 68 bin varil seviyesine göre 20 kat artış gösterdi.

Rusya’nın günlük ham petrol ihracatında kalan 300 bin varilin 89 bin 500 varili Bulgaristan’a, 59 bin 860 varili Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesine, 56 bin 417 varili Türkiye’ye ve 29 bin 338 varili Avrupa Birliği, Norveç, İsviçre ve İngiltere’yi kapsayan Avrupa’ya yapıldı.

TÜRKİYE’NİN PETROL ALIMINDA KESKİN DÜŞÜŞ

Türkiye’nin martta Rusya’dan ham petrol alımı şubattaki günlük 243 bin varillik ithalata göre keskin düşüş gösterdi.

Avrupa’nın Rusya’dan ham petrol ithalatının da 5 Aralık 2022’de ambargo kararının devreye girmesiyle büyük ölçüde azaldığı görüldü. Avrupa’nın Kasım 2022’de Rusya’dan günlük ham petrol ithalatı 507 bin varil seviyesindeydi.

Savaş başlamadan önce ise Avrupa’nın Rusya’dan ham petrol ithalatı günlük 1,5 milyon varilin üzerinde seyrediyordu.

PETROL ÜRÜNLERİNİN YÜZDE 49’U ASYAYA

Rusya’nın geçen ayki günlük yaklaşık 3,37 milyon varillik petrol ürünleri ihracatında en büyük kalemi günlük 1,55 milyon varille dizel ve benzin oluşturdu. Fuel-oil ihracatı ise günlük 866 bin varille ikinci sırada yer aldı.

Asya bölgesi günlük 1,65 milyon varille Rusya’nın petrol ürünleri ihracatının yüzde 49’unu oluşturdu. Asya bölgesinde toplam petrol ürünleri alımlarının günlük 241 bin varilini Çin, 204 bin varilini Hindistan gerçekleştirdi. Her iki ülkenin de Rusya’dan petrol ürünleri ithalatı Mart 2022’de günlük 80 bin varil seviyesinde bulunuyordu.

Rusya’nın geçen ay Türkiye’ye petrol ürünleri ihracatı ise 454 bin 170 varille rekor kırdı. Türkiye’nin Rusya’dan petrol ürünleri alımları Mart 2022’deki günlük 187 bin varil seviyesine göre Mart 2023’te yaklaşık 2,5 katına çıktı.

Savaş öncesinde Rusya’dan günlük 1,2 ila 1,6 milyon varil petrol ürünü ithal eden Avrupa’da 5 Şubat’ta devreye giren Rus petrol ürünlerine yönelik ambargonun ardından düşüş yaşandı.

Geçen ay Avrupa’nın günlük Rus petrol ürünleri ithalatı 58 bin 633 varil olarak hesaplandı. Bu rakam ambargo kararı devreye girmeden önce, Ocak 2023’te, günlük 965 bin varil seviyesindeydi.

SADECE AVRUPA’YA İHRACATTA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Rusya’nın savaş sonrasında petrol ürünleri ihracat destinasyonlarında, ham petrole göre daha farklı bir değişim görüldü ve sadece Avrupa’ya ihracatta düşüş yaşandı.

Asya ülkelerinin yanı sıra, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Latin Amerika’ya da Rusya’nın petrol ürünleri ihracatı hızla arttı.

Mart 2022’de Rusya’dan günlük 54 bin varil seviyesinde petrol ürünleri ithal eden Orta Doğu, Mart 2023’te günlük 387 bin 257 varil ithalat gerçekleştirdi.

Aynı dönemde Kuzey Afrika’nın Rusya’dan petrol ürünleri ithalatı günlük 35 bin 215 varilden 318 bin 564 varile yükseldi.

Latin Amerika ise geçen yıl martta günlük 93 bin 780 varil olan Rus petrol ürünleri ithalatını Mart 2023’te günlük 133 bin 561 varile kadar çıkardı. (AA)

İlginizi Çekebilir Johnson & Johnson davalar için 8,9 milyar dolar ödeyecek

İlginizi Çekebilir Almanya’da fabrika siparişleri şubatta beklentiyi aştı