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Rusya, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bilfiil durdurdu

Ukrayna'nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı, Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddederek Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bilfiil durdurduğunu açıkladı.

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Rusya, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bilfiil durdurdu

Ukrayna’nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı, Rusya’nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddederek Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bilfiil durdurduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu yeni gelen gemilerin kaydını oluşturmayı ve incelemelerini gerçekleştirmeyi reddederek bir kez daha ‘tahıl girişimini’ bilfiil durdurdu. Bu yaklaşım, halihazırdaki anlaşmanın şartlarıyla çelişiyor” açıklamaları yer aldı. (REUTERS)

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