Rusya Özbekistan’a doğalgaz sevkiyatına başladı

Doğalgaz üreticisi ülkeler arasında yer alan Özbekistan, üretim kapasitesindeki gerileme nedeniyle ilk defa Rusya'dan doğalgaz ithal etmeye başladı.

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Rusya, Kazakistan üzerinden Özbekistan’a doğalgaz sevkiyatına başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rus gazının Kazakistan üzerinden Özbekistan’a sevkiyatına yönelik düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Putin, söz konusu sevkiyatın üç ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğini vurgulayarak, “Ülkelerimizin stratejik ortaklığının devam edeceğine ve bunun gelişirken halklarımıza somut sonuçlar sunmaya devam edeceğine inanıyorum” dedi.

2 YIL BOYUNCA 7 MİLYON METREKÜP GAZ İTHAL EDECEK

Tokayev, Rus gazının Kazakistan üzerinden Özbekistan’a sevkiyatının tarihi bir gelişme olduğuna işaret ederek, “Doğalgaz endüstrisi devletlerimizin sürdürülebilir sosyoekonomik ilerlemesinde özel bir rol oynamaktadır. Bu nedenle bu proje, ilgili tüm tarafların çıkarlarını karşılamaktadır.” diye konuştu.

Mirziyoyev, Rusya ve Kazakistan’la petrol ve doğalgaz sektöründeki işbirliğini genişletmek istediklerini söyledi.

Doğalgaz üreticisi ülkeler arasında yer alan Özbekistan, üretim kapasitesindeki gerileme nedeniyle ilk defa Rusya’dan doğalgaz ithal etme kararı almıştı.

Özbekistan, Rus enerji şirketi Gazprom’la imzaladığı anlaşma doğrultusunda, Rusya’dan iki yıl boyunca günde 7 milyon metreküp doğalgaz ithal edecek. (AA)

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