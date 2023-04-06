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Rusya Merkez Bankası: Uluslararası ödemeler sistemi değişecek

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, dijital ruble hazır hale geldiğinde uluslararası ödemeler sisteminin değişeceğini ve dijital para birimlerinin kullanılacağını ifade etti.

Yayınlanma: 15:57 - 06 Nisan 2023 Güncellenme:
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Rusya Merkez Bankası: Uluslararası ödemeler sistemi değişecek

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, uluslararası ödemeler sisteminde önemli değişikliklerin yaşanacağını belirterek, “Gelecekte, 5-7 yıl içerisinde, ulusal dijital para birimlerine dayanan tamamen farklı bir uluslararası ödeme sistemi göreceğiz.” dedi.

Skorobogatova, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, dijital rubleyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

SWIFT SİSTEMİ DAHİL OLMAYACAK

Dijital rublenin test edilip hazır hale geldiğinde uluslararası ödemelerde yeni fırsatlar yaratacağına işaret eden Skorobogatova, “Böylece dijital para birimleri sunan regülatörlerle doğrudan temas kurabileceğiz. Bu durumda SWIFT sistemini ise hiçbir şekilde dahil etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Uluslararası ödemeler sisteminde önemli değişikliklerin yaşanmasını beklediklerine işaret eden Skorobogatova, “Gelecekte, 5-7 yıl içerisinde, ulusal dijital para birimlerine dayanan tamamen farklı bir uluslararası ödeme sistemi göreceğiz.” dedi.

Batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası ve ülkenin önde gelen çok sayıda bankasına yaptırım uygularken, söz konusu bankalar mali mesajlaşma servisi SWIFT sisteminden de çıkartılmıştı. (AA)

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