Rusya yönelik yaptırımlar, petrol sızıntısı tehdidini artırıyor

Sigorta sektörü uzmanları, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle ham petrol ticaretinde çevresel felaket riskinin arttığını düşünüyor.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük nakliye sigortası şirketlerinden birinin genel müdürü, Rusya’ya uygulanan yaptırımların feci bir petrol sızıntısı riskini artırdığı konusunda uyardı.

Sigorta uzmanları, en büyük endişe alanının Baltık Denizi ile Danimarka ve İsveç arasındaki boğazlar olduğunu düşünüyor.

Geçtiğimiz aralık ayında da Türkiye hükümeti, Boğazlardan geçen ham petrol tankerlerinin sigorta kapsamları üzerinde taleplerde bulunmuş, tankerlerin yarattığı trafik boğazda ciddi bir sıkışıklığa neden olmuştu.

‘SOSYAL VE ÇEVRESEL FELAKET’ ENDİŞESİ

Yaptırımların binlerce gemiyi sigorta şirketlerinin sorumluluğundan yoksun bıraktığını belirten Norveç merkezli sigorta şirketi Gard’ın CEO’su Rolf Thore Roppestad, “Gerçekleşmeyi bekleyen sosyal ve çevresel bir felaket var. Bu hepimiz için büyük bir endişe kaynağı olmalı” dedi.

Yaptırımlar nedeniyle enerji sektöründe de rahatsızlık arttı. Daha küçük ve daha az deneyimli tüccarların ham petrolü eski gemilerde ve bilinmeyen sigorta seviyeleriyle daha uzun mesafeler boyunca taşıyor olması da olası tehditleri artırdı.

TECRÜBELİ ŞİRKETLER SİGORTA YAPAMIYOR

Dünyada okyanus üzerinden yapılan sevkiyatın yüzde 90’ından fazlası büyük sigorta şirketlerinden oluşan ‘Uluslararası Grup’ üyesi şirketler tarafından yapılıyordu. Ancak Rus ürünleri yaptırımlar nedeniyle bu şirketler tarafından sigortalanamaz hâle geldi.

Roppestad da bu grubun dışındaki sigorta şirketlerinin güvenilirliği ve yeteneği hakkındaki endişelerini dile getirdi. Financial Times’a konuşan Roppestad, Rusya Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana, dünyada binlerce geminin güvencesiz olarak ticaret yaptığını tahmin etti.

BİR ŞEYLER TERS GİDERSE…

Roppestad, olası bir kazadan sonra “kimsenin ödeme yapmak için orada olmayacağını” ve en kötü durum senaryosu riskinin çok daha yüksek olduğunu söyledi. Roppestad, Rus filolarının yerel sigorta şirketleri tarafından sigortalandığını belirtirken “Bir şeyler ters giderse bir kazayı etkili bir şekilde ele alma yetenekleri konusunda ikna olamadım” dedi.

Sigorta uzmanlarına ve gemi kayıtlarına göre, yaptırımlardan kaçınan birçok gemi, Rusya ve Ortadoğu’daki diğer sigorta şirketlerine güveniyor. İran ve Venezuela da yaptırımlardan kaçınmak için uzun süredir birkaç yüz gemiden oluşan kendi gölge filolarını kullanıyor.