Rusya’da faaliyet gösteren Batılı şirketlerin sadece yüzde 8,5’i yatırımlarından çekildi

Rusya'da faaliyet gösteren, Avrupa Birliği (AB) ve G7 merkezli 1.405 şirketten sadece 120'sinin ülkedeki öz sermaye yatırımlarından çekildiği belirlendi.

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Rusya’da faaliyet gösteren, Avrupa Birliği (AB) ve G7 merkezli 1.405 şirketten sadece 120’sinin ülkedeki öz sermaye yatırımlarından çekildiği belirlendi.

İsviçre’deki St. Gallen Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Profesörü Simon Evenett ve bağımsız akademi kuruluşu IMD’de Strateji ve Uluslararası İş Dünyası Profesörü Niccolo Pisani, merkezi AB ve G7 ülkelerinde bulunan şirketlerin Rusya’daki öz sermaye yatırımlarını ve Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş sonrasında ülkeden çıkacağını açıklayan bu şirketlerin mevcut aktivitelerini analiz etti.

Analiz; AB ve G7 merkezli, Rusya’da öz sermaye yatırımları bulunan ve en az 2017-2021’de 1 milyon doların üzerinde gelir elde eden şirketlerle sınırlı tutuldu.

3 BİN 444 ŞİRKETİN 2 BİN 405’İNİN MERKEZİ AB

Buna göre, Rusya’daki 3 bin 444 yabancı şirketten 2 bin 405’inin, merkezi G7 veya AB ülkelerinde bulunan 1.405 şirketin alt firmaları olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda Kasım 2022 itibarıyla 1.404 şirketin 120’sinin, bir başka deyişle yüzde 8,5’inin, öz sermaye yatırımlarını Rusya’dan çektiği belirlendi.

Rusya’daki faaliyetlerinden çıkan 120 şirketin yüzde 25’ini ABD, yüzde 12,5’ini Finlandiya ve 11,7’sini Almanya merkezli şirketler oluşturdu.

Söz konusu şirketlerin yüzde 10,8’inin merkezinin Birleşik Krallık, yüzde 7,5’inin Fransa, yüzde 5,8’inin Japonya, yüzde 4,2’sinin Danimarka, yine yüzde 4,2’sinin Hollanda ve yüzde 3,3’ünün İrlanda’da olduğu tespit edildi.

Şirketlerin yüzde 15’inin merkezi ise diğer AB ve G7 ülkelerinde yer alıyor.

EN BÜYÜK PAY ALMANYA MERKEZLİ ŞİRKETLERİN

Batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen Rusya’da hala aktif öz sermaye yatırımları bulunan 1.284 G7 ve AB’li şirketler arasında en büyük payı ise yüzde 19,5 ile Almanya merkezli şirketler oluşturuyor.

Bunu, yüzde 12,4 ile ABD, yüzde 7 ile Japonya ve yüzde 6,3 ile İtalya merkezli şirketler takip ediyor.

Şirketlerin kalan yüzde 5,8’inin Birleşik Krallık, yüzde 5,6’sının Fransa, yüzde 3,7’sinin Avusturya ve yüzde 2,9’unun Hollanda merkezli olduğu tespit edilirken, kalan kısmını AB ve G7 ülkelerinde merkezi bulunan diğer şirketler oluşturdu.

HANGİ ŞİRKETLER RUSYA’DAN ÇIKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI?

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın ardından enerjiden modaya, yiyecek-içecek sektöründen kozmetik, otomotiv ve teknolojiye kadar birçok şirket, Rusya’daki faaliyetlerinden çekileceğini açıklamıştı.

Bu şirketler arasında Amazon ve Apple, Mart 2022 itibarıyla Rusya’daki faaliyetlerini askıya alırken, Google ülkedeki bazı operasyonlarını, Microsoft da yeni satışlarını durdurdu. Samsung, Starbucks, Mercedes ve Disney gibi şirketler de Rusya’daki faaliyetlerini durdurduğunu bildirmişti.

Shell, geçen yılın şubat ayı sonunda Rusya’daki proje ve ortak girişimlerinden çıkacağını, Norveç merkezli enerji şirketi Equinor da Rusya’daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağını ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğunu açıklamıştı. (AA)