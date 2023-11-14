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Rusya’da Google’a 15 milyon ruble ceza

Rusya'da, Rus kullanıcıların kişisel verilerini yerelleştirmediği için Google'a 15 milyon ruble (yaklaşık 165 bin dolar) para cezası verildi.

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Rusya’da Google’a 15 milyon ruble ceza

Rusya’da mahkeme, Rus kullanıcıların kişisel verilerini yerelleştirmediği için Google’a 15 milyon ruble (yaklaşık 165 bin dolar) para cezası verdi.

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova’da görüldü.

Rus kullanıcıların kişisel verilerini ülke içinde barındırmadığı gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google’ın 15 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Google’a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti.

Şirketin Rusya’daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı. (AA)

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