Rusya’da savaşla birlikte silah üretiminde büyük artış yaşandı

Rusya’nın en büyük savunma sanayi şirketi Rostec’in Silah, Mühimmat ve Özel Kimyasallar Sanayi Direktörü Bekhan Ozdoyev, ülke genelinde savunma sanayi şirketlerinin gece gündüz çalıştığını belirterek, “Çeşitli silah türlerinin üretim hacimleri 2 ila 10 kat artarken, bazı silah türlerinde ise düzinelerce kat arttı” dedi.

Ozdoyev, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşı ile birlikte Rusya’da savunma sanayi üretiminde patlama yaşandığını söyledi.

RUS SAVUNMA SANAYİSİ ÇOK İYİ DURUMDA

Rus savunma sanayisinin oldukça iyi durumda olduğuna işaret eden Ozdoyev, “Büyük bir hızla ilerliyoruz, tüm bacalar tütüyor. Birliklere teslimatları sürekli, ritmik ve Rusya Savunma Bakanlığı ile mutabakata varılan takvimlere uygun bir şekilde gerçekleştiriyoruz” dedi.

Silah üretiminin bazı ürünlerde önemli oranda arttığını kaydeden Ozdoyev, “Devlet savunma siparişlerini yerine getiren şirketler gece gündüz çalışıyor. Çeşitli silah türlerinin üretim hacimleri 2 ila 10 kat artarken, bazı silah türlerinde ise düzinelerce kat arttı” dedi.

ÜRETİMDE CİDDİ ARTIŞ VAR

Üretimdeki artışın bariz şekilde tank, hafif zırhlı araç, çoklu roketatar sistemleri ve optik ekipmanlarda gerçekleştiğini anlatan Ozdoyev, “Özellikle Kinjal, İskender ve Pantsir sistemlerine yönelik füzeler, bombalar, top ve tank mermileri gibi ürünlerin üretimi artıyor” ifadesini kullandı. (AA)