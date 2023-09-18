Rusya’daki batılı şirketlerin milyarlarca doları ülkede kilitli kaldı

Rusya'da faaliyet gösteren Batılı şirketlerin milyarlarca dolarlık kazancı kilitlendi. Kremlin, dost olmayan ülkelerin şirketlerinin nakde erişimini engelledi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna savaşının başından bu yana, Rusya’da faaliyet göstermeye devam eden batılı şirketler milyarlarca dolar kâr elde etti. Ancak Kremlin, dost olmayan ülkelerin şirketlerinin nakde erişimini engelledi.

Kremlin, geçen yıl ABD, İngiltere ve AB üyeleri gibi “dost olmayan” ülkelerdeki işletmelere temettü ödeme yasağı getirmişti. Bu nedenle BP, Citigroup gibi onlarca dev şirketin Rusya’daki kazançları ülkede kilitlendi.

DEV ŞİRKETLERİN KAZANÇLARI RUSYA’DA SIKIŞIP KALDI

Kyiv Ekonomi Okulu (KSE) tarafından derlenen verilere göre, bu tür ülkelerden gelen şirketler, 2022’de sadece Rusya’da 20 milyar dolar kâr elde etti. KSE verilerine göre, Rusya’da faaliyet gösteren Avusturyalı banka Raiffeisen, Rusya’daki 2022 kazancının 2 milyar dolar olduğunu bildirdi.

ABD’li şirketler Philip Morris ve PepsiCo sırasıyla 775 milyon dolar ve 718 milyon dolar kazandı. İsveçli araç üreticisi Scania da 2022’de Rusya’da 621 milyon dolarlık kâr elde etti.

Rusya’da faaliyet gösteren en büyük batılı banka olan Raiffeisen, ülkedeki kârına erişiminin olmadığını söyledi. Philip Morris konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. PepsiCo ve Scania yorum taleplerine yanıt vermedi.

KSE rakamlarına göre ABD merkezli şirketler 4,9 milyar dolar ile en büyük toplam kârı elde ederken, onu sırasıyla 2,4 milyar dolar, 1,9 milyar dolar ve 1 milyar dolar ile Alman, Avusturya ve İsviçre şirketleri izledi.

ŞİRKETLERİ SATMAKTA ZORLANIYORLAR

Birçok yabancı şirket Rusya’daki yan kuruluşlarını satmaya çalışsa da herhangi bir anlaşma Moskova’nın onayını gerektiriyor. Ayrıca satışlar yüksek fiyat indirimlerine tabi olmak zorunda.

Geçtiğimiz günlerde British American Tobacco ve İsveçli araç üreticisi Volvo, yakın zamanda ülkedeki varlıklarını yerel sahiplere devretme konusunda anlaşma yaptıklarını duyurmuştu.